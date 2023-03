Daniele Silvestri chiude un cerchio e torna con “Teatri X” (Di lunedì 27 marzo 2023) Daniele Silvestri dopo tre anni di silenzio nel panorama discografico dal suo ultimo album è tornato nel corso del 2022 con un nuovo brano che ha calcato le classifiche musicali. Post pandemia è pronto a tornare nella dimensione dei live, con l’obiettivo di chiudere un cerchio ancora rimasto aperto pre Covid. Una garanzia per il mondo del cantautorato italiano, che non cessa con gli anni anzi acquista sempre più prestigio. Daniele Silvestri quest’anno vuole tornare in una delle dimensioni a lui più care e autentiche, che lo hanno accompagnato per tutta la sua carriera: quella dei live. Per chiudere quel cerchio che aveva già aperto tempo fa con il debutto del suo tour teatrale. L’artista ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 marzo 2023)dopo tre anni di silenzio nel panorama discografico dal suo ultimo album èto nel corso del 2022 con un nuovo brano che ha calcato le classifiche musicali. Post pandemia è pronto are nella dimensione dei live, con l’obiettivo dire unancora rimasto aperto pre Covid. Una garanzia per il mondo del cantautorato italiano, che non cessa con gli anni anzi acquista sempre più prestigio.quest’anno vuolere in una delle dimensioni a lui più care e autentiche, che lo hanno accompagnato per tutta la sua carriera: quella dei live. Perre quelche aveva già aperto tempo fa con il debutto del suo tour teatrale. L’artista ...

