Daniele Scardina sta meglio. Il fratello su Instagram: fuori dalla terapia intensiva (Di lunedì 27 marzo 2023) Daniele Scardina a quasi un mese dal drammatico malore che lo aveva portato al ricovero e all’intervento all’Humanitas di Rozzano, lo scorso 28 febbraio, è fuori dalla terapia intensiva. A renderlo noto, attraverso un comunicato pubblicato attraverso la pagina Instagram del pugile è stato il fratello Giovanni. "A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare - ha scritto -, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo: le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 marzo 2023)a quasi un mese dal drammatico malore che lo aveva portato al ricovero e all’intervento all’Humanitas di Rozzano, lo scorso 28 febbraio, è. A renderlo noto, attraverso un comunicato pubblicato attraverso la paginadel pugile è stato ilGiovanni. "A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare - ha scritto -, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo: le condizioni cliniche dicontinuano a migliorare e oggi stesso è stato dimessoper proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Pugilato: Daniele #Scardina dimesso dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita'+++ - Eurosport_IT : Daniele Scardina non è più in pericolo di vita ?? Il fratello sui social: 'La strada è in salita, ma noi abbiamo f… - mariocaruso90 : RT @sportface2016: +++Pugilato: Daniele #Scardina dimesso dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita'+++ - Sportitalia_it : ???Il #pugile Daniele #Scardina esce dalla terapia intensiva. Il fratello: “È fuori pericolo di vita”… - 361_magazine : Buone notizie per #DanieleScardina -