Daniele Scardina lascia la terapia intensiva: l'annuncio del fratello (Di lunedì 27 marzo 2023) Le condizioni di salute di Daniele Scardina, per fortuna, sono in miglioramento. Ad annunciarlo è il fratello del campione, Giovanni, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate su Instagram e che fanno davvero ben sperare: "Oggi stesso è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il suo percorso di cura". Un traguardo importantissimo in questa lotta che, specifica, non è ancora finita ma che per fortuna l'ha portato fuori pericolo di vita.

