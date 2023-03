Daniele Scardina, il fratello: «Finalmente che non è più in pericolo di vita» (Di lunedì 27 marzo 2023) Il pugile è uscito dalla terapia intensiva un mese dopo il malore in palestra. Proseguirà il percorso di riabilitazione in un centro specializzato Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 marzo 2023) Il pugile è uscito dalla terapia intensiva un mese dopo il malore in palestra. Proseguirà il percorso di riabilitazione in un centro specializzato

