Daniele Scardina | il fratello aggiorna sulle sue condizioni di salute | “La sua battaglia non è finita ma possiamo finalmente dire che…”

Il 28 febbraio il pugile Daniele Scardina è stato colpito da una emoraggia celebrale al termine di un allenamento. Stando alla ricostruzione fornita dal suo manager, Salvatore Cerchi, l'atleta aveva compiuto un "brusco movimento" che gli ha lesionato due vene. Ha però sottolineato che questo tipo di incidente è piuttosto frequente e che, durante la sessione di allenamento, Daniele stava bene. "Non ero presente, ma ho visto un video in cui lo si vede scendere dal ring senza problemi", ha detto il manager. Tuttavia, poco dopo, all'interno degli spogliatoi, "Daniele si è sentito male ed ha perso i sensi a causa di un ematoma sottodurale al cervello". A seguito dell'incidente, hanno portato "King Toretto" in terapia intensiva presso l'ospedale Humanitas.

