Daniele Scardina fuori dalla terapia intensiva: come sta (Di lunedì 27 marzo 2023) Buone notizie per il pugile Buone notizie per Daniele Scardina con la famiglia e i fan che tirano un sospiro di sollievo. Il pugile, in terapia intensiva dallo scorso 28 febbraio è finalmente uscito dal reparto e non è più in pericolo di vita. Daniele Scardina aveva avuto un improvviso malore dopo un allenamento a Milano. A dare l’aggiornamento su Instagram, il fratello Giovanni. “A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo – si legge -. Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Buone notizie per il pugile Buone notizie percon la famiglia e i fan che tirano un sospiro di sollievo. Il pugile, indallo scorso 28 febbraio è finalmente uscito dal reparto e non è più in pericolo di vita.aveva avuto un improvviso malore dopo un allenamento a Milano. A dare l’aggiornamento su Instagram, il fratello Giovanni. “A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo – si legge -. Le condizioni cliniche dicontinuano a migliorare e oggi stesso è stato dimessoper proseguire il percorso di cura inizialmente in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Pugilato: Daniele #Scardina dimesso dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita'+++ - Eurosport_IT : Daniele Scardina non è più in pericolo di vita ?? Il fratello sui social: 'La strada è in salita, ma noi abbiamo f… - mariocaruso90 : RT @sportface2016: +++Pugilato: Daniele #Scardina dimesso dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita'+++ - Sportitalia_it : ???Il #pugile Daniele #Scardina esce dalla terapia intensiva. Il fratello: “È fuori pericolo di vita”… - 361_magazine : Buone notizie per #DanieleScardina -