Daniele Scardina esce dalla terapia intensiva, il fratello: “La battaglia non è finita” (Di lunedì 27 marzo 2023) Daniele Scardina è uscito dalla terapia intensiva. A comunicarlo è il fratello Giovanni attraverso il profilo Instagram del pugile. Un Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 27 marzo 2023)è uscito. A comunicarlo è ilGiovanni attraverso il profilo Instagram del pugile. Un Perizona Magazine.

