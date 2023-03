Daniele Scardina esce dalla terapia intensiva, il fratello: “La battaglia non è finita” (Di lunedì 27 marzo 2023) Daniele Scardina è uscito dalla terapia intensiva. A comunicarlo è il fratello Giovanni attraverso il profilo Instagram del pugile. Un mese fa, “King Toretto” era crollato a terra a seguito di un malore che lo aveva colpito al termine di un allenamento. Trasportato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano, era stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento alla testa. La sua battaglia, però, non è finita. Daniele Scardina (Foto Instagram) “Prima sarà curato in reparto, poi in un centro di riabilitazione” “A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo – esordisce Giovanni ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 marzo 2023)è uscito. A comunicarlo è ilGiovanni attraverso il profilo Instagram del pugile. Un mese fa, “King Toretto” era crollato a terra a seguito di un malore che lo aveva colpito al termine di un allenamento. Trasportato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano, era stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento alla testa. La sua, però, non è(Foto Instagram) “Prima sarà curato in reparto, poi in un centro di riabilitazione” “A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo – esordisce Giovanni ...

