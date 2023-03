Daniele Scardina è uscito dalla terapia intensiva, il fratello Giovanni: “La sua battaglia non è finita ma non è più in pericolo di vita” (Di lunedì 27 marzo 2023) Daniele Scardina è fuori pericolo, il pugile è stato dimesso dalla terapia intensiva dell’Humanitas di Rozzano ad un mese dal malore che lo aveva costretto ad un ricovero d’urgenza. Il percorso di King Toretto non è ancora concluso però, ora proseguirà le cure terapiche nel nosocomio lombardo per poi trasferirsi in un centro di riabilitazione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023)è fuori, il pugile è stato dimessodell’Humanitas di Rozzano ad un mese dal malore che lo aveva costretto ad un ricovero d’urgenza. Il percorso di King Toretto non è ancora concluso però, ora proseguirà le cure terapiche nel nosocomio lombardo per poi trasferirsi in un centro di riabilitazione ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Pugilato: Daniele #Scardina dimesso dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita'+++ - Eurosport_IT : Daniele Scardina non è più in pericolo di vita ?? Il fratello sui social: 'La strada è in salita, ma noi abbiamo f… - Eurosport_IT : Una bellissima notizia! ?? #Boxe | #Scardina - damoonfra : RT @sportface2016: +++Pugilato: Daniele #Scardina dimesso dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita'+++ - albertomarti : RT @sportface2016: +++Pugilato: Daniele #Scardina dimesso dalla terapia intensiva: non è più in pericolo di vita'+++ -