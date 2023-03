Daniele Scardina dimesso dalla terapia intensiva. Il fratello del pugile: “Non è più in pericolo di vita” (Di lunedì 27 marzo 2023) “La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita“. L’annuncio tanto atteso arriva un mese dopo l’emorragia cerebrale che aveva colpito Daniele Scardina dopo un allenamento. Da quel 28 febbraio il pugile noto come “King Toretto” era ricoverato all’ospedale Humanitas di Milano, dopo aver subito un’operazione chirurgica alla testa. Oggi Scardina è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva. È il fratello Giovanni in un post sul profilo Instagram dell’atleta a dare la buona notizia a tutti i fan di Scardina e agli appassionati della boxe: “A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare – ha scritto – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) “La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più indi“. L’annuncio tanto atteso arriva un mese dopo l’emorragia cerebrale che aveva colpitodopo un allenamento. Da quel 28 febbraio ilnoto come “King Toretto” era ricoverato all’ospedale Humanitas di Milano, dopo aver subito un’operazione chirurgica alla testa. Oggiè statodal reparto di. È ilGiovanni in un post sul profilo Instagram dell’atleta a dare la buona notizia a tutti i fan die agli appassionati della boxe: “A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare – ha scritto – ...

