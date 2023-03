Daniele Dal Moro, ex Vippona posta una loro foto insieme: lui non la prende benissimo, la reazione (Di lunedì 27 marzo 2023) Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi, nella Casa del GF Vip hanno condiviso una importante parentesi. I due ex Vipponi hanno instaurato un rapporto speciale, sebbene Elenoire si fosse presa una bella sbandata per il bel veneto. Una volta fuori la Ferruzzi non aveva affatto avuto parole al miele nei suoi confronti, ma adesso sembra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 marzo 2023)Daled Elenoire Ferruzzi, nella Casa del GF Vip hanno condiviso una importante parentesi. I due ex Vipponi hanno instaurato un rapporto speciale, sebbene Elenoire si fosse presa una bella sbandata per il bel veneto. Una volta fuori la Ferruzzi non aveva affatto avuto parole al miele nei suoi confronti, ma adesso sembra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... isabella_sarti : RT @Manuel02551: In tutto ciò Giaele massacrata perché la spingeva su Daniele dal giorno 1 e tutti dicevano che lo facesse solo perche gelo… - GauthRik : RT @AlcibiadeEroe: Daniele dal Moro ?????? @ItsToddW @stevetleonard @hotd_goodm @yourbriefrelief @AmenEverytime @trollblack - infoitcultura : Antonella Fiordelisi attacca Oriana Marzoli: il like di Daniele Dal Moro - TERESA38028021 : RT @afiresign_: è vera comunque questa cosa che gli autori spingevano tanto Oriana verso Antonino e Onestini mentre verso Daniele mai, dal… - blogtivvu : Daniele Dal Moro, ex Vippona posta una loro foto insieme: la sua reazione #gfvip -