Daniel Radcliffe diventa papà, primo figlio in arrivo per la star di Harry Potter

Vent'anni fa il debutto al cinema di Harry Potter: tra magia e realtà una saga da record. La storia tra Radcliffe ed Erin Darke: conosciuta nel 2012 sul set di 'Giovani ribelli'.

