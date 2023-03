Dall’inizio dell’anno sono sbarcati in Italia quasi 27mila migranti (Di lunedì 27 marzo 2023) Dall’1 gennaio al 27 marzo 2023 sono sbarcati in Italia 26.927 migranti. Nello stesso periodo del 2022 erano stati 6.543, 6.334 due anni fa. Il numero di migranti sbarcati negli ultimi cinque giorni è di 6.564, di cui 491 il 23 marzo, 2.814 il 24, 2.007 il 25, 752 il 26 e 500 oggi. A riferirlo è un aggiornamento del ministero dell’Interno. Gli sbarchi di migranti quadruplicati rispetto a un anno fa. L’appello al Governo di Mediterranea Saving Humans: “Cooperiamo per salvare in mare più vite possibili” “Vi rivolgiamo, con tutta l’umiltà possibile, un appello che nasce dal profondo della nostra coscienza: basta guerra alle Ong, alle navi del soccorso civile. Cooperiamo per salvare in mare più vite possibili” scrive in una lettera aperta al governo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Dall’1 gennaio al 27 marzo 2023in26.927. Nello stesso periodo del 2022 erano stati 6.543, 6.334 due anni fa. Il numero dinegli ultimi cinque giorni è di 6.564, di cui 491 il 23 marzo, 2.814 il 24, 2.007 il 25, 752 il 26 e 500 oggi. A riferirlo è un aggiornamento del ministero dell’Interno. Gli sbarchi diquadruplicati rispetto a un anno fa. L’appello al Governo di Mediterranea Saving Humans: “Cooperiamo per salvare in mare più vite possibili” “Vi rivolgiamo, con tutta l’umiltà possibile, un appello che nasce dal profondo della nostra coscienza: basta guerra alle Ong, alle navi del soccorso civile. Cooperiamo per salvare in mare più vite possibili” scrive in una lettera aperta al governo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : La cosa disperante (e umiliante per chi ha un minimo di deontologia) è che a un anno dall’invasione su larga scala,… - sulsitodisimone : Dall'inizio dell'anno 26.927 migranti sono sbarcati in Italia - cjmimun : RT @askanews_ita: Dall’inizio dell’anno sono arrivati 26.927 #migranti. Negli ultimi 5 giorni, 6.564 - askanews_ita : Dall’inizio dell’anno sono arrivati 26.927 #migranti. Negli ultimi 5 giorni, 6.564 - Geopoliticainfo : ????'Non c'è al momento nessun piano di riproporre la missione #Sophia'. Lo fa sapere una fonte europea a proposito d… -