Dall’idraulico alla badante | ecco 328 offerte di lavoro

(Di lunedì 27 marzo 2023) In Bergamasca. Geometri, tornitori, ingegneri civile, ma anche idraulici, cucitrici, badanti, cuochi, piastrellisti, magazzinieri e carrozzieri, oltre a tanti operai per settori diversi. Anche questa settimana sono 328 e molto variegate le opportunità didisponibili nei Centri per l’impiego della Bergamasca alle quali è possibile candidarsi.