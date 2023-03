Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davide_spill : @FuckTheVar Già una pagliacciata assurda confermata dalle indagini e intercettazioni a senso unico.. - BaesiGianpiero : RT @Simona45104788: @Volpina67046713 @eurodeputatipd Chiediamo e @brandobenifei . Toc toc...che su dice dalle vostre parti? Le valigie sono… - OmegaSlayer : @babyspettri Senti i Moro Files di Gero Grassi e poi senti i video di Barbero Sentirai le discrepanze E il bello è… - OmegaSlayer : Mi chiedo perché Alessandro Barbero (per cui AVEVO stima), racconti sulle BR una storia di pseudo fantasia pesantem… - gaebia : @capuanogio Questo direttore e questo giornale sono lo specchio della famiglia Agnelli e della Juventus. Come può s… -

Nel 2022 la decisione di ritirarsiscene per dedicarsi alla famiglia e al Teatro Accademia ... Pasolini, un delitto italiano (1995) Nel film che ricostruisce lee il processo sull' ...... sfruttando modelli di intelligenza artificiale ad alte prestazioni come GPT - 3.5 , Codex e... rilevamento post violazione ee risposte automatizzate per diversi sistemi operativi." Sul ...... piaga da risanare se davvero si vuole ricostruirefondamenta il sistema, in merito alla quale si concentrano da tempo le nostrecostantemente aggiornate, la nostra comunicazione, le ...

"Dalle indagini al processo: dove può arrivare il potere dei media" ilGiornale.it

Poi è probabile che la procura apporti un ritocco ai capi d'accusa (al momento sono 15 e comprendono la manipolazione dei mercati, le false comunicazioni sociali, dichiarazione fraudolenta) alla luce ...La pressione esercitata dai media può indirizzare le indagini e condizionare i verdetti dei processi. Gianluca Zanella, ospite della nuova masterclass di videogiornalismo di inchiesta di Alessandro Po ...