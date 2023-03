Dalla Regione Lazio fondi per mettere in sicurezza i fossi di Palidoro e Pomezia (Di lunedì 27 marzo 2023) Fiumicino – Destinati al Consorzio di Bonifica Litorale Nord oltre 12,5 milioni di Euro, nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio, Delibera CIPESS n. 79/2021 (Risorse FSC 2021-2027). I progetti esecutivi interessati da questo finanziamento riguardano la sistemazione idraulica del fosso Secco ricadente nei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Roma e Pomezia, e del fosso Palidoro o delle Cadute, nel Comune di Fiumicino, nel tratto subito a valle dell’autostrada Roma-Civitavecchia fino alla foce. Per il fosso Palidoro si prevedono una serie di interventi di sistemazione e manutenzione sul corso d’acqua con opere volte a garantire l’officiosità idraulica e limitare i fenomeni di erosione al fine di ricreare le caratteristiche idrauliche e mitigare le situazioni di rischio idraulico, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 marzo 2023) Fiumicino – Destinati al Consorzio di Bonifica Litorale Nord oltre 12,5 milioni di Euro, nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione della, Delibera CIPESS n. 79/2021 (Risorse FSC 2021-2027). I progetti esecutivi interessati da questo finanziamento riguardano la sistemazione idraulica del fosso Secco ricadente nei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Roma e, e del fossoo delle Cadute, nel Comune di Fiumicino, nel tratto subito a valle dell’autostrada Roma-Civitavecchia fino alla foce. Per il fossosi prevedono una serie di interventi di sistemazione e manutenzione sul corso d’acqua con opere volte a garantire l’officiosità idraulica e limitare i fenomeni di erosione al fine di ricreare le caratteristiche idrauliche e mitigare le situazioni di rischio idraulico, ...

