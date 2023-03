Dall’1 aprile sarà la Russia a presiedere il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beinmarco : RT @ilgirodisicilia: ?? Le bellezze e la Magia de Il Giro di Sicilia @CA_Ita vi aspettano dall’11 al 14 aprile ???????? 4 entusiasmanti tappa… - TDSestieri : RT @luisella_romeo: Il Teatro di Cittadinanza di #MattiaBerto arriva alle #GallerieAccademia a #Venezia e dedica un laboratorio gratuito ai… - FVGlive : ??? Dal 29 marzo al 2 aprile torna Pordenone Docs Fest ?? Ogni anno il festival porta in città il meglio del documen… - TuttoSuMilano : RT @GoldenBackstage: #BancaGenerali per il quinto anno affianca in qualità di main sponsor la manifestazione diffusa #MilanoArtweek, quest'… - borntodiesel : RT @signedBlanchito: Innamorato di un tramonto che ogni sera poi si spegne dietro un campo e io poi ci piango. Innamorato delle stelle che… -

Il festival internazionale di letteratura a Venezia si svolgerà dal 29 marzo alE' stata presentata a Ca'Dolfin la nuova edizione di un Festival longevo (16esima edizione,'esordio nel 2008), ideato e organizzato'Università Ca'Foscari di Venezia, in ...of 7 Nel 2019 sul supplemento Robinson di Repubblica Daniel ... L'artista, in mostra nella sezione Portfolio a fino al 9, ... Così'anomalia può nascere la meraviglia di una stampa formato ......- replica il vicesindaco Marilena Piardi - "Il parcheggio'... mi sembra, die così abbiamo cercato una soluzione per poter ... in via Matteotti 6 gatti; in via Angeli Custodimaschio; in ...