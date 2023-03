Dal Messaggero Veneto a Il Piccolo: quanto valgono i quotidiani del Nord-Est di Gedi (Exor) (Di lunedì 27 marzo 2023) quanto valgono i quotidiani del Nord-Est di cui Gedi (gruppo di proprietà di Exor, la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra gli altri di Juventus, Ferrari e Stellantis) sta trattando la cessione con una cordata di imprenditori veneti guidata da Banca Finint? Sul mercato, a livello di lettori, si parla di circa il 3,5% L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 marzo 2023)del-Est di cui(gruppo di proprietà di, la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra gli altri di Juventus, Ferrari e Stellantis) sta trattando la cessione con una cordata di imprenditori veneti guidata da Banca Finint? Sul mercato, a livello di lettori, si parla di circa il 3,5% L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Media #Notizie Dal Messaggero Veneto a Il Piccolo: quanto valgono i quotidiani del Nord-Est di Gedi (Exor): Quanto… - CalcioFinanza : Dal Messaggero Veneto a Il Piccolo: quanto valgono i quotidiani del Nord-Est di cui Gedi (Exor) sta trattando la ce… - RBeccarello : RT @profgviesti: Non sorprendentemente il governo Meloni difende con impegno le rendite di posizione delle corporazioni italiane (dal Messa… - rev24_ : RT @OssRepressione: Da qualche giorno, su impulso della trasmissione Mediaset 'Fuori dal coro', è in corso una campagna cavalcata dal il Me… - aless_volpe : RT @profgviesti: Non sorprendentemente il governo Meloni difende con impegno le rendite di posizione delle corporazioni italiane (dal Messa… -