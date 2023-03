Dal 1 aprile apre la Torre Moresca a Villa Torlonia: come prenotare la visita (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo l’apertura al pubblico, dalla fine del 2021, della Serra Moresca, viene ora restituita alla città e alla fruizione di romani e turisti anche la Torre Moresca di Villa Torlonia, altra suggestiva ed imponente costruzione che, insieme alla Serra Moresca, costituisce il complesso architettonico dalle linee arabeggianti, progettato intorno al 1839 dall’architetto Giuseppe Jappelli per il principe Alessandro Torlonia, ispirandosi all’Alhambra di Granada. Dal prossimo 1° aprile e fino al 24 giugno, ogni sabato si potranno visitare i due piani della Torre Moresca e rivivere in parte quelle suggestioni e quello stupore che doveva impressionare i pochi e privilegiati ospiti del Principe ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo l’apertura al pubblico, dalla fine del 2021, della Serra, viene ora restituita alla città e alla fruizione di romani e turisti anche ladi, altra suggestiva ed imponente costruzione che, insieme alla Serra, costituisce il complesso architettonico dalle linee arabeggianti, progettato intorno al 1839 dall’architetto Giuseppe Jappelli per il principe Alessandro, ispirandosi all’Alhambra di Granada. Dal prossimo 1°e fino al 24 giugno, ogni sabato si potrannore i due piani dellae rivivere in parte quelle suggestioni e quello stupore che doveva impressionare i pochi e privilegiati ospiti del Principe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : - Vincitore di 2 Premi Oscar - Attore, regista, sceneggiatore - Una star del cinema mondiale Questa sera a… - luckyredfilm : Trovare la fiducia in se stesso grazie al Kung Fu??? Sì può fare! Dal 6 aprile in esclusiva su @primevideo preparat… - trash_italiano : Dal 1º Aprile, Twitter rimuoverà tutte le spunte blu. Per mantenere o ottenere la spunta blu sarà necessario iscriv… - soloioenessuno : RT @AstrOroscopo: PAOLO FOX - CLASSIFICA DELLA SETTIMANA DAL 27 MARZO AL 2 APRILE 2023 Su TELEGRAM anche in voce: aggiornati anche tu! ?? ht… - AvisSaSteo68 : RT @avisnazionale: ?? Pronti a mettervi in cammino? ?? Dal 15 al 21 maggio è in programma la prima #FrancigenAVIS. ?? Iscrizioni aperte fino a… -