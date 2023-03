Da Richard Gere a Fedez, tutti all’arrembaggio della causa buonista: la carica degli influencer delle Ong (Di lunedì 27 marzo 2023) Migranti, il flusso di arrivi è continuo e inesorabile. La nave Louise Michel, finanziata da Banksy, sottoposta a fermo amministrativo scatena la tempesta mediatica. Mentre Lampedusa incamera oltre 3300 tra profughi e naufraghi soccorsi e approdati solo nelle ultime ore. Ma divi di Hollywood, rapper, e scrittori all’arrembaggio continuano a cavalcare la causa, accreditandosi come i nuovi influencer delle Ong… Ong e migranti, un flusso di arrivi ininterrotto Intanto, dalla Turchia alla Tunisia (che ha dato la stura alle partenze), l’Italia è nel mirino di trafficanti, scafisti e organizzatori di viaggi “fai da te” che, dai valichi di frontiera nel nord-est ai porti del sud presidiati da navi Ong, caicchi e barconi improvvisati, la morsa a tenaglia si stringe sul Belpaese, meta attrattiva e quasi in esclusiva presa di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Migranti, il flusso di arrivi è continuo e inesorabile. La nave Louise Michel, finanziata da Banksy, sottoposta a fermo amministrativo scatena la tempesta mediatica. Mentre Lampedusa incamera oltre 3300 tra profughi e naufraghi soccorsi e approdati solo nelle ultime ore. Ma divi di Hollywood, rapper, e scrittoricontinuano a cavalcare la, accreditandosi come i nuoviOng… Ong e migranti, un flusso di arrivi ininterrotto Intanto, dalla Turchia alla Tunisia (che ha dato la stura alle partenze), l’Italia è nel mirino di trafficanti, scafisti e organizzatori di viaggi “fai da te” che, dai valichi di frontiera nel nord-est ai porti del sud presidiati da navi Ong, caicchi e barconi improvvisati, la morsa a tenaglia si stringe sul Belpaese, meta attrattiva e quasi in esclusiva presa di ...

