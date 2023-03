Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Da Kane a Kulusevski: come cambia il mercato del Tottenham dopo l'addio di Conte: La separazione tra il Tottenham e… - cmdotcom : Da #Kane a #Kulusevski: come cambia il #calciomercato del #Tottenham dopo l'addio di #Conte - infoitsport : Da Kane a Kulusevski: come cambia il mercato del Tottenham dopo l'addio di Conte - LucaHoganC : @kekkajumped @M4rkPhilips @AlexDrago1996 @Iosonocalabrese No scendono Perisic, Son, Kane, Kulusevski e a febbraio b… - r_starchei : Perché in 180’ non abbiamo preso gol da Kane Kulusevski Son e Richarlison e poi a pioggia da Beto Baschirotto Dia M… -

... se una società è in cerca di un attaccantediventa una delle prime scelte, al momento è nella lista di Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United. PERISIC &- In fedelissimo di ...... Chelsea 2 - 0 Dortmund Mercoledì 8 marzo: formazioni ufficiali Tottenham Hotspur - AC Milan Tottenham : Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson, Skipp, Højbjerg, Perii;, Son ...Le probabili formazioni di Tottenham - Nottingham Forest TOTTENHAM (3 - 4 - 3): Forster; Lenglet, Dier, Davies; Pedro Porro, Hojbjerg, Sarr, Perisic;, Danjuma. NOTTINGHAM FOREST (4 - ...

Tottenham-Chelsea 2-0: Skipp-Kane fanno sorridere Conte, Blues in crisi nera e ora la panchina di Potter traballa Eurosport IT

Kulusevski has been a triumph since arriving at the Tottenham Hotspur Stadium in January 2022. Blessed with skill, intelligence and the engine of a cross-country locomotive, the Sweden international ...Harry Kane is the greatest on-field asset but a new manager may ... Heavy spending in his reign has, with the notable exceptions of Dejan Kulusevski and Rodrigo Bentancur, brought too little return.