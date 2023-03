(Di lunedì 27 marzo 2023) Le autorità elettorali dierano impegnate ieri sera nello scrutinio dei voti espressi negli oltre 23.000 seggi distribuiti in 15 province per definire la composizione'Assemblea nazionale del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MadamaL41898457 : RT @francofontana43: Cuba, oggi le elezioni politiche nel momento più difficile È in gioco il socialismo cubano nella nuova guerra fredda r… - andreastoolbox : Cuba: elezioni, scongiurata diminuzione dell'affluenza #elezioni, #Cuba: #scongiurata #dell'affluenza #diminuzione… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Elezioni a Cuba, scongiurata la diminuzione dell'affluenza #ANSA - apsny_news : Cuba: elezioni, scongiurata diminuzione dell’affluenza – Mondo - GigiAdinolfi : RT @buonweekend: Prima di parlare di giustizia per crimini internazionali i Paesi del mondo dovrebbero portare gli USA davanti al tribunal… -

Se tutti i 470 candidati otterranno una piena approvazione, ha infine detto,avrà un parlamentare ogni 30.000 abitanti, con un'alta percentuale di donne e giovani. .Oggiparlamentari a: un altro circo della dittatura Più di otto milioni di elettori sono convocati alle urne questo 26 marzo per 'scegliere' i 470 rappresentanti dell'Assemblea ...I candidati sono 470, così come i seggi, e tutti del Partito Comunista: si vota oggi ma l'unico dato da guardare è quello ...

Elezioni a Cuba, scongiurata la diminuzione dell'affluenza Agenzia ANSA

Le autorità elettorali di Cuba erano impegnate ieri sera nello scrutinio dei voti espressi negli oltre 23. (ANSA) ...“Voteremo per la patria, per la rivoluzione, per il socialismo, per Fidel e per Raul” esclama il Presidente cubano Diaz-Canel a una folla di giovani riuniti per ascoltare un concerto. Incoraggia la po ...