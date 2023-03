anche alle "normali" srl. Il ricorso allo speciale strumento per la raccolta di capitali finora riservato alle spa e alle start up innovative, potrà essere utilizzato anche ...... fondatore e ceo di Compendium - di intraprendere questo progetto diperché crediamo ... A fine 2021, la società ha inoltreil proprio perimetro di attività attraverso la business ...anche alle "normali" srl. Il ricorso allo speciale strumento per la raccolta di capitali finora riservato alle spa e alle start up innovative, potrà essere utilizzato anche ...

Crowdfunding allargato anche alle normali srl - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Il ricorso allo speciale strumento per la raccolta di capitali, finora riservato alle spa e alle start-up innovative, potrà essere utilizzato anche ...Ok alla possibilità di offrire al pubblico le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata per reperire ...