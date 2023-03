Criscito | «Rifiutai l’Inter per tornare al Genoa! Milito? Il più forte»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 marzo 2023) Mimmo, capitano del Genoa, ha parlato ai microfoni di Tele Nord rivelando qualche episodio della sua carriera. Tra questi il corteggiamento delnonché le qualità dell’ex compagnoRIFIUTO ? Domenicorivela un aneddoto di carriera: «Quando ho terminato il mio contratto con lo Zenit mi volevama per me era giustoal Genoa. Il Napoli di Spalletti? Stanno facendo un grande lavoro e sono contento per il Napoli perché dopo tanto tempo merita lo scudetto». TOP ? Poi lo stessonon ha dubbi sul Principe: «Il compagno di squadra piùcon cui ho giocato? Dico il portoghese Danny, ai tempi dello Zenit. Un giocatore sfortunato perché ha avuto tre interventi al crociato, ma che ...