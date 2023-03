Criscitiello sicuro su Spalletti | “Farebbe bene ad andar via |  c’è un motivo”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il Napoli è sempre più lanciato verso il terzo scudetto della sua storia. Un traguardo impensabile alla vigilia di questa stagione, quando i senatori dello spogliatoio hanno lasciato il Napoli e all’ombra del Vesuvio arrivavano giocatori praticamente sconosciuti come Kvaratskhelia e Kim. Tra i fautori di quest’impresa, oltre al ds Cristiano Giuntoli, c’è anche Luciano. Il tecnico di Certaldo è riuscito in pochissimo tempo a dare un’identità al nuovo Napoli e ha permesso ai giocatori di esprimersi al meglio. Per, un traguardo come lo scudetto sarebbe una grande rivincita, in questo spesso è stato etichettato come l’eterno secondo e in Serie A non è mai riuscito a centrare l’obiettivo. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, convinto dai risultati ottenuti fino a questo momento, ha blindato il tecnico anche per la ...