Criminalità giovanile | il prete sotto scorta a confronto con l’antimafia della Puglia Don Antonio Coluccoa

Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia: "Ho fortemente voluto che don Antonio Coluccia portasse, nella Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della Criminalità organizzata in Puglia, la sua forte e autorevole testimonianza, perché i suoi suggerimenti possono davvero arricchire il lavoro che stiamo svolgendo sul fenomeno delle baby gang che, in Puglia, sta registrando episodi molto preoccupanti. "Don Antonio, il prete sotto scorta perché nei quartieri periferici di Roma cerca di salvare dalla droga i ragazzi 'dando la caccia' agli spacciatori, ha fornito uno squarcio di verità e realtà che non risparmia nessuno: dallo Stato – che,

