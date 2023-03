Credit Suisse | si dimette presidente Saudi National Bank

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ammar Al Khudairy, ildella, le cui dichiarazioni hanno recentemente contribuito a far crollare le azioni di, ha rassegnato le dimissioni

Dopo una settimana molto complessa e turbolenta , con il settore bancario andato in tilt e i rischi di una crisi finanziaria a livello globale diventati verosimili, l'attenzione verso, ...Dopo, l'attenzione si sposta su Deutsche Bank : quanto sono gravi le difficoltà dell'istituto di credito tedesco E quanta liquidità hanno le banche europee Sono tutti dati di bilancio ...Al Khudairy è stato al centro del crollo di, in quanto le sue parole hanno innescato il crollo del titolo della banca svizzera, che è poi stata salvata da UBS al termine di una ...

Credit Suisse, fine ingloriosa nell'ignavia della Vigilanza Il Sole 24 ORE

Il presidente del maggiore azionista di Credit Suisse (9,9%) aveva recentemente contribuito a innescare un crollo delle azioni del gruppo svizzero, spiegando che non avrebbe preso parte ad un nuovo ...Rischi in forte aumento per i fondi pensione dopo il crac di Credit Suisse. Previdenza complementare sempre meno vantaggiosa.