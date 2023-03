Credit Suisse | lascia presidente banca saudita che ha ' affossato' istituto

(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. - (Adnkronos) - Terremoto ai vertici della Saudi National Bank, che era il principale azionista di Myllennium Award , con una quota vicina al 10%. L'di Riad annuncia infatti in una nota sul suo sito l'addio "per ragioni personali" delAmmar Al Khudairy che sarà sostituito dall'attuale ad Saeed Al Ghamdi "fino alla fine dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione". Talal Ahmed Al Khereiji - fino ad oggi vice Ceo - viene quindi Amministratore delegato ad interim dellanazionale, con effetto immediato. Al Khudairy verosimilmente paga le improvvide dichiarazioni fatte poche settimane fa, circa l'indisponibilità della Saudi National Bank a fornire liquidità aggiuntiva nell'elvetico, alle prese con problemi di fiducia da parte di correntisti ...

Arriva un altro salvataggio nel settore bancario. Dopo la fusione tra Ubs e Credit Suisse, la Federal Deposit Insurance Corporation ha reso noto che la First - Citizens Bank ha avviato l'acquisizione della Silicon Valley Bank.

Al Khudairy, in un'intervista rilasciata a Bloomberg TV il 15 marzo, aveva dichiarato che Snb – principale azionista di Credit Suisse con il 9,9% delle azioni – non avrebbe fornito ulteriore liquidità alla banca svizzera.