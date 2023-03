Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSInews : Credit Suisse: quando parlavano gli esperti... - Oggi, il crollo della banca. Ieri, le rassicurazioni sul sistema b… - borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - TV7Benevento : Credit Suisse, in Svizzera commissione d'inchiesta sul tracollo - - FioriFlavio : @radiosilvana @OrioliPaolo spero te li abbia accreditati sul Credit Suisse ???? -

Berna, 27 mar. - Una commissione parlamentare d'inchiesta in Svizzera per far luce sull'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs. È quanto proporrà l'Ufficio del Consiglio nazionale. Tale decisione, si legge in una nota odierna dei servizi parlamentari, è stata presa all'unanimità. La Saudi National Bank, principale azionista di Credit Suisse con una quota vicina al 10%, ha annunciato un cambiamento ai vertici dell'azienda a causa di 'ragioni personali'. Il presidente Ammar Al Khudairy lascerà il suo incarico.

Credit Suisse, si dimette presidente Saudi National Bank Il Sole 24 ORE

Berna, 27 mar. (Adnkronos/Ats) - Una commissione parlamentare d'inchiesta in Svizzera per far luce sull'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs. È quanto proporrà l’Ufficio del Consiglio ...Al Kuhdari era stato tra gli artefici del crollo di Credit Suisse, quando in un’incauta intervista a Bloomberg aveva spiegato che la banca saudita, primo azionista di Credit Suisse con una quota di ...