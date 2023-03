Credit Suisse | in Svizzera commissione d’inchiesta sul tracollo

(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Unaparlamentareinper far luce sull’acquisizione dida parte di Ubs. È quanto proporrà l’Ufficio del Consiglio nazionale. Tale decisione, si legge in una nota odierna dei servizi parlamentari, è stata presa all’unanimità. La Cpi, se verrà istituita, dovrà stabilire le responsabilità delle autorità e degli organi coinvolti nell’ambito dell’acquisizione dida parte di Ubs. La proposta sarà trasmessa all’Ufficio del Consiglio degli Stati affinché quest’ultimo la esamini a sua volta. L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sulle attività del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale, dei Tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali. Per adempiere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : Deutsche Bank, per analisti nessuna affinità con Credit Suisse Il confronto sui principali numeri: #DeutscheBank v… - RSInews : Credit Suisse: quando parlavano gli esperti... - Oggi, il crollo della banca. Ieri, le rassicurazioni sul sistema b… - borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - wallstreetita : La Finma, l’autorità di regolamentazione svizzera, starebbe valutando l’opportunità di intraprendere un’azione disc… - 9Bulma : RT @laradiodelsur: #24mar Parlamento suizo investiga compra del banco Credit Suisse -

i cui- default swap (CDS) nella notte di giovedì si sono mossi in direzione dei massimi di quelli dinel momento di maggiore panico. leggi anche Quanto è grave (davvero) la ...... la scorsa, che ha visto concentrarsi i timori su Deutsche Bank , mentre pareva andasse rientrando la turbolenza scatenata da Svb prima epoi. A certificare quanto la fase sia incerta ...

Credit Suisse, si dimette presidente Saudi National Bank Il Sole 24 ORE

Al Khudairy, in un’intervista rilasciata a Bloomberg TV il 15 marzo, aveva dichiarato che Snb – principale azionista di Credit Suisse con il 9,9% delle azioni – non… Leggi ...UniCredit: ecco cosa ha deciso di fare con i bond AT1 dopo shock Credit Suisse UniCredit pronta a rimborsare i suoi bond AT1, già agli inizi di giugno, con una mossa pronta a dimostrare la solidità ...