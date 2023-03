Credit Suisse, contraccolpo in Arabia: via il capo della Saudi National Bank (Di lunedì 27 marzo 2023) La fine di 167 anni di storia del Credit Suisse fa ‘rotolare’ teste in Arabia Saudita. Acquistata ‘a saldi’ dalla rivale Ubs su mandato della Banca centrale svizzera per evitare un tracollo economico-finanziario di livello europeo, la banca è divenuta un incubo. Non solo per clienti e investitori. Si è infatti dimesso Ammar Al Khudairy, il presidente della Saudi National Bank, la maggiore azionista del Credit. A Riyad non hanno preso bene le operazioni di ‘salvataggio’ della storica istituzione bancaria svizzera, ormai sotto tutela e destinata a un profondo ridimensionamento. Ma per il momento le mosse Saudite si concentrano sull’istituto di Credito arabo il cui ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 marzo 2023) La fine di 167 anni di storia delfa ‘rotolare’ teste inta. Acquistata ‘a saldi’ dalla rivale Ubs su mandatoBanca centrale svizzera per evitare un tracollo economico-finanziario di livello europeo, la banca è divenuta un incubo. Non solo per clienti e investitori. Si è infatti dimesso Ammar Al Khudairy, il presidente, la maggiore azionista del. A Riyad non hanno preso bene le operazioni di ‘salvataggio’storica istituzione bancaria svizzera, ormai sotto tutela e destinata a un profondo ridimensionamento. Ma per il momento le mossete si concentrano sull’istituto dio arabo il cui ...

