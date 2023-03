Creare contenuti e siti didattici senza conoscere la programmazione, con esempi concreti. Usiamo WebSite X5. Webinar GRATUITO con attestato di partecipazione. Solo 300 posti (Di lunedì 27 marzo 2023) Webinar organizzato da SO.GES., ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016, in collaborazione con Incomedia ed Orizzonte Scuola. ISCRIZIONE GRATUITA Vuoi Creare un sito web della tua classe e usarlo per scopi didattici? In questo corso ti spieghiamo quali sono le potenzialità didattiche nell’uso di un sito web e ti spieghiamo come usarlo L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 marzo 2023)organizzato da SO.GES., ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016, in collaborazione con Incomedia ed Orizzonte Scuola. ISCRIZIONE GRATUITA Vuoiun sito web della tua classe e usarlo per scopi? In questo corso ti spieghiamo quali sono le potenzialità didattiche nell’uso di un sito web e ti spieghiamo come usarlo L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Creare contenuti e siti didattici senza conoscere la programmazione, con esempi concreti. Usiamo WebSite X5. Webina… - CenforInt : SensusLibrary permette di creare una biblioteca digitale multimediale, in formato accessibile per le diverse tipolo… - AnnaDarby_24 : RT @raffaele_zen: Un programma di Employer Advocacy si basa su #formazione e contenuti di valore. Come si fa? Creare gruppi di ambassador e… - SaraPailettes : Sono tantissimi i bambini che guardano tv/smartphone/tablet fin da piccolissimi, perché non si producono dei conten… - InvestireSmart : Creare contenuti di qualità (e farlo in modo coerente) non è un compito facile, ed è per questo che molti creatori… -