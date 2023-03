Covid | vi mostriamo documenti clamorosi sui vaccini

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 27 marzo 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/Giordano virostar-e-.mp4 A proposito di Tromboni, a volta rispuntano le nostre virostar. Quelle con la coda di paglia lunga tre chilometri che, forse per far dimenticare tutte le bestialità dette in questi anni, si divertono a insolentire. E allora bisogna chiarire due punti. Quello che sta emergendo dall’inchiesta di Bergamo è l’Italia è arrivata impreparata alla pandemia, mentre ci dicevano che era il modello migliore del mondo. Ma non solo. La cosa grave è che ci avevano assicurato che quelle del Cts fossero scelte scientifiche e invece erano scelte politiche. Quindi ci hanno raccontato balle. Purtroppo, alcune delle persone che hanno prostituito la scienza alla politica, vero professor Brusaferro, sono ancora lì. Da qualche settimana, la mia trasmissione Fuori dal Coro sta tirando fuori alcuni ...