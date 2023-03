Cospito | rigettata richiesta domiciliari | resta al 41 bis

(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – I giudici del tribunale della Sorveglianza di Milano hanno rigettato ladi differimento pena “per motivi di salute” per Alfredo, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso per protestare contro il regime del 41 bis. La difesa, rappresentata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, chiedeva che il detenuto possa scontare la sua pena ai, a casa della sorella. Con l’ordinanza depositata i giudici hanno respinto anche ladella difesa di disporre ”in via permanente la collocazione del detenuto nell’attuale reparto di medicina protetta” dell’ospedale San Paolo di Milano.si trova all’ospedale San Paolo di Milano a causa delle sue condizioni di salute, stabili ma precarie. “La motivazione dello sciopero della fame, rinnovata e ...

I legali avevano indicato come residenza per gli eventuali arresti domiciliari la casa della sorella di Cospito, a Viterbo. Secondo il Tribunale, l'attuale condizione di salute di Cospito è certamente gravemente compromessa. Anche a Sassari rigettata l'istanza. Non solo Milano. Anche il tribunale di Sorveglianza di Sassari ha rigettato la richiesta. Doppio "no" ad Alfredo Cospito. L'anarchico resta in ospedale, al San Paolo di Milano, al 41 bis. Sia il tribunale di sorveglianza di Milano che quello di Sassari hanno rigettato la sua richiesta di differire la pena.

I giudici del tribunale della Sorveglianza di Milano hanno rigettato la richiesta di differimento pena “per motivi di salute” per Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre ...(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari hanno rigettato l'istanza della difesa di Alfredo Cospito e dunque l'anarchico resta al 41 bis nel reparto protetto ...