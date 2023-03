Cospito resta in ospedale al 41 bis, rigettata le istanze per i domiciliari. I giudici: «Certi della strumentalità della sua condotta» (Di lunedì 27 marzo 2023) Alfredo Cospito resta al 41 bis, nel reparto protetto del San Paolo di Milano. Lo ha deciso tribunale di sorveglianza del capoluogo lombardo, rigettando l’istanza della difesa dell’anarchico in sciopero della fame da oltre cinque mesi. Posizione analoga a quella assunta anche dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, sempre oggi, dove i giudici hanno respinto la richiesta di differimento pena in arresti domiciliari, presentata per gravi motivi di salute dagli avvocati difensori, Maria Teresa Pintus e Flavio Rossi Albertini. La residenza per gli eventuali arresti domiciliari che avevano indicato i legali era quella della casa della sorella di Cospito, ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Alfredoal 41 bis, nel reparto protetto del San Paolo di Milano. Lo ha deciso tribunale di sorveglianza del capoluogo lombardo, rigettando l’istanzadifesa dell’anarchico in scioperofame da oltre cinque mesi. Posizione analoga a quella assunta anche dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, sempre oggi, dove ihanno respinto la richiesta di differimento pena in arresti, presentata per gravi motivi di salute dagli avvocati difensori, Maria Teresa Pintus e Flavio Rossi Albertini. La residenza per gli eventuali arrestiche avevano indicato i legali era quellacasasorella di, ...

