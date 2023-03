Cospito resta in ospedale al 41 bis, respinta la richiesta dei domiciliari (Di lunedì 27 marzo 2023) Il tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari hanno rigettato l'istanza dell'anarchico: "Certa la strumentalità della sua condotta". Ovvero lo sciopero della fame portato avanti dal 20 ottobre scorso. Leggi su repubblica (Di lunedì 27 marzo 2023) Il tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari hanno rigettato l'istanza dell'anarchico: "Certa la strumentalità della sua condotta". Ovvero lo sciopero della fame portato avanti dal 20 ottobre scorso.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Istanza rigettata, #Cospito resta in ospedale al 41 bis - Virus1979C : #Cospito resta in ospedale al 41 bis, respinta la richiesta dei domiciliari. - bellaotero82 : RT @ilriformista: Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato l’istanza dell’avvocato di #Cospito, l’anarchico in sciopero della fa… - LuisaRagni : RT @TgLa7: Istanza rigettata, #Cospito resta in ospedale al 41 bis - MenegazziMarina : RT @MediasetTgcom24: Cospito, istanza rigettata: resta al 41 bis in ospedale #27marzo -

Cospito resta in ospedale al 41 bis, respinta la richiesta dei domiciliari Doppio "no" ad Alfredo Cospito. L'anarchico resta in ospedale, al San Paolo di Milano, al 41 bis. Sia il tribunale di sorveglianza di Milano che quello di Sassari hanno rigettato la sua richiesta di differire la pena per ... Istanza rigettata, Alfredo Cospito resta in ospedale al 41 bis Il tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza della difesa di Alfredo Cospito e dunque l'anarchico resta al 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano. Nel provvedimento i giudici di sorveglianza rigettano l'istanza "di differimento della pena nella forma della ... Cospito resta al 41 bis, nell'ospedale carcerario di Milano Resta al 41 bis nel padiglione carcerario dell'ospedale San Paolo di Milano Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre cinque mesi per protesta contro il carcere duro. Il tribunale ... Doppio "no" ad Alfredo. L'anarchicoin ospedale, al San Paolo di Milano, al 41 bis. Sia il tribunale di sorveglianza di Milano che quello di Sassari hanno rigettato la sua richiesta di differire la pena per ...Il tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza della difesa di Alfredoe dunque l'anarchicoal 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano. Nel provvedimento i giudici di sorveglianza rigettano l'istanza "di differimento della pena nella forma della ...al 41 bis nel padiglione carcerario dell'ospedale San Paolo di Milano Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame da oltre cinque mesi per protesta contro il carcere duro. Il tribunale ... Cospito resta al 41 bis, nell'ospedale carcerario di Milano TGLA7 Cospito resta al 41 bis Alfredo Cospito resta detenuto al 41bis. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettando la richiesta del suo difensore di concedergli il differimento della pena con la formula della ... Cospito, istanza rigettata: resta al 41 bis in ospedale L'istanza della difesa di Alfredo Cospito è stata rigettata dal tribunale di sorveglianza di Milano. L'anarchico quindi resta al 41 bis, nel reparto protetto del San Paolo di Milano. Nel provvedimento ... Alfredo Cospito resta detenuto al 41bis. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettando la richiesta del suo difensore di concedergli il differimento della pena con la formula della ...L'istanza della difesa di Alfredo Cospito è stata rigettata dal tribunale di sorveglianza di Milano. L'anarchico quindi resta al 41 bis, nel reparto protetto del San Paolo di Milano. Nel provvedimento ...