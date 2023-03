Cospito resta in ospedale al 41 bis, istanza rigettata (Di lunedì 27 marzo 2023) Il tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza della difesa di Alfredo Cospito e dunque l'anarchico resta al 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano. Nell'atto con cui il tribunale della Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di differimento della pena per Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre cinque mesi per protestare contro il 41 bis, si afferma che «la strumentalità della condotta che ha dato corso alle patologie oggi presenti è assolutamente certa». A riferirlo è l'Ansa. Leggi su panorama (Di lunedì 27 marzo 2023) Il tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'della difesa di Alfredoe dunque l'anarchicoal 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano. Nell'atto con cui il tribunale della Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di differimento della pena per Alfredo, l'anarchico in sciopero della fame da oltre cinque mesi per protestare contro il 41 bis, si afferma che «la strumentalità della condotta che ha dato corso alle patologie oggi presenti è assolutamente certa». A riferirlo è l'Ansa.

