Cospito resta in carcere. Lo sciopero della fame "è strumentale" (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - Alfredo Cospito non potrà scontare la sua pena agli arresti domiciliari per ragioni di salute. Il Tribunale della Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di differimento della pena ai domiciliari presentata dalla difesa. Nel provvedimento letto dall'AGI si fa riferimento alla "strumentalità" dello sciopero della fame che "è assolutamente certa e ha dato corso alle patologie oggi presenti". La "dignità" del detenuto Alfredo Cospito "è preservata dall'attuale ricovero ospedaliero che è stato disposto proprio per garantirgli il massimo grado di tutela del suo diritto alla salute posto che, solo grazie a tale modalità detentiva, è possibile effettuare il monitoraggio costante delle sue condizioni di salute e garantire così l'immediato intervento del ... Leggi su agi (Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - Alfredonon potrà scontare la sua pena agli arresti domiciliari per ragioni di salute. Il TribunaleSorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di differimentopena ai domiciliari presentata dalla difesa. Nel provvedimento letto dall'AGI si fa riferimento alla "strumentalità" delloche "è assolutamente certa e ha dato corso alle patologie oggi presenti". La "dignità" del detenuto Alfredo"è preservata dall'attuale ricovero ospedaliero che è stato disposto proprio per garantirgli il massimo grado di tutela del suo diritto alla salute posto che, solo grazie a tale modalità detentiva, è possibile effettuare il monitoraggio costante delle sue condizioni di salute e garantire così l'immediato intervento del ...

