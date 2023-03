Cospito resta al 41bis: no alla detenzione domiciliare (Di lunedì 27 marzo 2023) Alfredo Cospito resta detenuto al 41bis. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettando la richiesta del suo legale di concedergli il differimento pena con la formula della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Alfredodetenuto al. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettando la richiesta del suo legale di concedergli il differimento pena con la formula della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Istanza rigettata, #Cospito resta in ospedale al 41 bis - Agenzia_Ansa : Il tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza della difesa di Alfredo Cospito e dunque l'anarchico… - MarcoMassimili6 : Alfredo #cospito resta in ospedale al #41bis. I tribunali di sorveglianza hanno respinto la richiesta della difesa.… - Open_gol : La richiesta è stata respinta dal tribunale di sorveglianza di Milano e da quello di Sassari - AlfBianchi : RT @TgLa7: #Cospito, il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di differimento della pena per motivi di salute con il trasferim… -