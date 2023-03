Cospito resta al 41 bis, nell'ospedale carcerario di Milano (Di lunedì 27 marzo 2023) resta al 41 bis nel padiglione carcerario dell'ospedale San Paolo di Milano Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre cinque mesi per protesta contro il carcere duro. Il tribunale ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 marzo 2023)al 41 bis nel padiglionedell'San Paolo diAlfredo, l'anarchico in sciopero della fame da oltre cinque mesi per protesta contro il carcere duro. Il tribunale ...

Cospito resta al 41 bis, nell'ospedale carcerario di Milano Resta al 41 bis nel padiglione carcerario dell'ospedale San Paolo di Milano Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre cinque mesi per protesta contro il carcere duro. Il tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza della difesa di Alfredo Cospito e dunque l'anarchico resta al 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di differimento della pena per motivi di salute con il trasferimento a casa della sorella a Pescara.