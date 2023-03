Cospito perde ancora: resta al 41bis. E ben gli sta (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo diversi mesi di protesta attraverso il digiuno contro il 41bis, Alfredo Cospito di recente proponeva una sospensione della sua opposizione in cambio dei domiciliari. Purtroppo per lui è giunto un no dal tribunale di sorveglianza di Milano ed un altro no da quello di Sassari che hanno rigettato la sua richiesta di differire la pena per gravi ragioni di salute e di andare ai domiciliari a casa di una delle due sorelle, a Viterbo. Secondo i giudici, la condizione sanitaria di Cospito “non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanità della pena, avuto riguardo alle condizioni oggettive del detenuto”. Condizioni, rilevano i giudici, “che, certamente precarie e a grave rischio, sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l’ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova possono essere ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo diversi mesi di protesta attraverso il digiuno contro il, Alfredodi recente proponeva una sospensione della sua opposizione in cambio dei domiciliari. Purtroppo per lui è giunto un no dal tribunale di sorveglianza di Milano ed un altro no da quello di Sassari che hanno rigettato la sua richiesta di differire la pena per gravi ragioni di salute e di andare ai domiciliari a casa di una delle due sorelle, a Viterbo. Secondo i giudici, la condizione sanitaria di“non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanità della pena, avuto riguardo alle condizioni oggettive del detenuto”. Condizioni, rilevano i giudici, “che, certamente precarie e a grave rischio, sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l’ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova possono essere ...

