Cospito | no della Sorveglianza ai domiciliari per l’anarchico | “La sua condizione è frutto di un ragionamento preordinato e consapevole”

Sia il Tribunale di Sorveglianza di Sassari che quello di Milano hanno rigettato la richiesta di differimento pena per gravi motivi di salute presentata dai legali di Alfredo Cospito, il 56enne detenuto anarchico in sciopero della fame dal 20 ottobre scorso contro il regime di 41-bis a cui è sottoposto da maggio 2022. I difensori, avvocati Maria Teresa Pintus e Flavio Rossi Albertini, chiedevano che Cospito potesse scontare la sua condanna definitiva a trent'anni di reclusione (per il ferimento del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi) agli arresti domiciliari presso la casa della sorella, a Viterbo. Il sostituto procuratore generale di Milano si era espresso in senso contrario all'istanza, aprendo però all'ipotesi che il detenuto potesse essere collocato in modo stabile nel ...

