Cospito | istanza rigettata | resta al 41 bis in ospedale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Istanza rigettata, #Cospito resta in ospedale al 41 bis - quotidianopiem : Caso Cospito: l’istanza viene rigettata e l’anarchico resta in ospedale al 41 bis - Radio1Rai : ??#Cospito Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza della difesa dell’anarchico, che resta al 4… - RaiTelevideo : ??Il Tribunale di sorveglianza di #Milano ha rigettato l'istanza della difesa di Alfredo #Cospito. L'anarchico resta… - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Il tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza della difesa di Alfredo Cospito e dunque l'anarchico resta… -

I legali avevano indicato come residenza per gli eventuali arresti domiciliari la casa della sorella di, a Viterbo, TI POTREBBE INTERESSAREIl tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'della difesa di Alfredoe dunque l'anarchico resta al 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano. Nell'atto di respingimento si afferma che "la strumentalità della condotta ...Il tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari hanno rigettato l'della difesa di Alfredoe dunque l'anarchico resta al 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano. I legali diavevano indicato come residenza per gli eventuali arresti ...

Istanza rigettata, Cospito resta in ospedale al 41-bis Il Sole 24 ORE

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari hanno rigettato l'istanza della difesa di Alfredo Cospito e dunque l'anarchico resta al 41 bis nel reparto protetto ...Lo scrivono i giudici del tribunale di Sorveglianza di Milano chiamati a decidere sull’istanza di differimento pena ai domiciliari per Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame dal 20 ...