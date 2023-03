Cospito deve rimanere al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza nega i domiciliari all’anarchico (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, come aveva richiesto anche la Procura generale, ha rigettato l’istanza di differimento pena ai domiciliari nei confronti di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Opera e in sciopero della fame dallo scorso ottobre. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato l’istanza di differimento pena nei confronti dell’anarchico Alfredo Cospito L’istanza era stata avanzata dai legali di Cospito, rappresentati dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute dell’anarchico, ora ricoverato al San Paolo di Milano. Venerdì scorso l’udienza, davanti ai giudici di Sorveglianza, si era tenuta nell’ospedale milanese poiché i medici ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Ildidi Milano, come aveva richiesto anche la Procura generale, ha rigettato l’istanza di differimento pena ainei confronti di Alfredo, l’anarchico detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Opera e in sciopero della fame dallo scorso ottobre. Ildidi Milano ha rigettato l’istanza di differimento pena nei confronti dell’anarchico AlfredoL’istanza era stata avanzata dai legali di, rappresentati dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute dell’anarchico, ora ricoverato al San Paolo di Milano. Venerdì scorso l’udienza, davanti ai giudici di, si era tenuta nell’ospedale milanese poiché i medici ...

