Cosa sono le fake news, lo spiega Mario Tozzi (Di lunedì 27 marzo 2023) Cosa sono le fake news, ce lo spiega il Prof. Mario Tozzi. Geologo e divulgatore culturale, Tozzi ha raccontato il suo punto di vista sul fenomeno a Radio Cusano campus, nel programma l’Italia s’è desta. Il tema verrà inoltre affrontato in un grande evento che si svolgerà nel Campus Unicusano il 26 maggio dal titolo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023)le, ce loil Prof.. Geologo e divulgatore culturale,ha raccontato il suo punto di vista sul fenomeno a Radio Cusano campus, nel programma l’Italia s’è desta. Il tema verrà inoltre affrontato in un grande evento che si svolgerà nel Campus Unicusano il 26 maggio dal titolo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : Ringrazio tutti per i messaggi pubblici e privati. Una sola cosa: non insultate il giornale, i giornali sono i lor… - Poesiaitalia : “Il problema non è che le persone siano ignoranti. Il problema è che le persone sono istruite quel tanto che basta… - stanzaselvaggia : La cosa comica è che quelli che si stanno stracciando le vesti per la vignetta su Mannocchi e il suo cranio impove… - LabaroViola_ : RT @PassioneFiorent: ??'Ho vissuto un inizio difficile, 7 mesi senza giocare sono tanti. In Brasile mi sono allenato sempre da solo, con un… - amofiorentina : RT @PassioneFiorent: ??'Ho vissuto un inizio difficile, 7 mesi senza giocare sono tanti. In Brasile mi sono allenato sempre da solo, con un… -