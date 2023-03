Corsa Champions, all’estero sono convinti: Juve qualificata, con o senza penalizzazione (Di lunedì 27 marzo 2023) Classifica alla mano, il piazzamento nelle prime quattro posizioni sarebbe molto probabile in caso di restituzione della penalizzazione di -15 inflitta ai bianconeri per il caso plusvalenze. In attesa dell’esito del ricorso della Juve, i bookmakers italiani hanno deciso di sospendere le quote Antepost Serie A sull’eventuale qualificazione alla prossima Champions della squadra guidata da Allegri. all’estero invece, a prescindere dalla penalizzazione, i bookmakers sono piuttosto convinti della qualificazione della Juventus e, alcuni importanti operatori del betting d’Oltremanica, quotano il piazzamento dei bianconeri tra le prime quattro in classifica solo a 2.50. Una quota decisamente bassa se messa a confronto, ad esempio, con quella di alcune rivali ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Classifica alla mano, il piazzamento nelle prime quattro posizioni sarebbe molto probabile in caso di restituzione delladi -15 inflitta ai bianconeri per il caso plusvalenze. In attesa dell’esito del ricorso della, i bookmakers italiani hanno deciso di sospendere le quote Antepost Serie A sull’eventuale qualificazione alla prossimadella squadra guidata da Allegri.invece, a prescindere dalla, i bookmakerspiuttostodella qualificazione dellantus e, alcuni importanti operatori del betting d’Oltremanica, quotano il piazzamento dei bianconeri tra le prime quattro in classifica solo a 2.50. Una quota decisamente bassa se messa a confronto, ad esempio, con quella di alcune rivali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Considerando che nè #Juventus nè #Atalanta possono considerarsi in corsa per un posto #Champions per le sanzioni (p… - OrtyMinicucci : @marifcinter All'estero solo se la Roma si tirerà indietro... ma vista l'eliminazione dalla Coppa Italia, il rallen… - Hattori19213846 : @FBiasin è in corsa in Champions perchè ha sconfitto il peggior Barcellona di sempre e cn tanta fortuna ha passato… - DanieleSaccucc3 : @HungryMarcio @pinto La Roma starà già programmando il prossimo mercato, ma ci sono ancora tante cose da valutare (… - peppe76199232 : RT @tatanka_h: 10 febbraio 2023 La Champions dei social, Juve ancora dentro e pienamente in corsa per la vittoria finale ?? -