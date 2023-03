Corriere dello Sport – Scholes attacca Conte dopo l’addio al Tottenham: “Cogl…”. Poi cancella tutto (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 20:22:58 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: LONDRA (INGHILTERRA) – “Si risparmino le stesse vecchie p*******e quando vengono esonerati o se ne vanno”. Una dura stoccata quella lanciata via social da Paul Scholes e che è sembrata indirizzata ad Antonio Conte, arrivando a poche ore di distanza dal comunicato con cui il Tottenham ha annunciato la separazione anticipata e consensuale dal tecnico italiano. Il post di Scholes L’ex centroxcampista di Manchester United e Inghilterra, vera e propria bandiera del calcio d’Oltremanica, ha affidato il suo pensiero a una storia Instagram che ha però poi presto eliminato. “Un manager viene licenziato e tutti danno la colpa al mercato, mentre un manager di alto livello dà la colpa alla mancanza di ambizione – c’era scritto nel post –. Perché nessun manager ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 20:22:58 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: LONDRA (INGHILTERRA) – “Si risparmino le stesse vecchie p*******e quando vengono esonerati o se ne vanno”. Una dura stoccata quella lanciata via social da Paule che è sembrata indirizzata ad Antonio, arrivando a poche ore di distanza dal comunicato con cui ilha annunciato la separazione anticipata e consensuale dal tecnico italiano. Il post diL’ex centroxcampista di Manchester United e Inghilterra, vera e propria bandiera del calcio d’Oltremanica, ha affidato il suo pensiero a una storia Instagram che ha però poi presto eliminato. “Un manager viene licenziato e tutti danno la colpa al mercato, mentre un manager di alto livello dà la colpa alla mancanza di ambizione – c’era scritto nel post –. Perché nessun manager ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : Su #Milik, solo una precisazione rispetto a quanto scritto dal Corriere dello Sport: la #Juve, per esercitare il di… - FT_Italiano : ?? La Lazio piensa en Federico Bonazzoli para el vice Immobile. ['Corriere dello Sport'] - FT_Italiano : ?? La Roma se une al Torino en la carrera por M'Bala Nzola. ['Corriere dello Sport'] - _mkarys : Non il corriere dello sport che parla del 'botta e risposta' tra Damiano e 'un tifoso della Lazio.' Il tifoso in qu… - anna_dell2 : RT @_Morik92_: Su #Milik, solo una precisazione rispetto a quanto scritto dal Corriere dello Sport: la #Juve, per esercitare il diritto di… -