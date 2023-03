Corriere dello Sport – “Napoli e Inter su Inigo Martinez, ma lui vuole solo il Barça” (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 13:15:13 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Napoli e Inter seguono Inigo Martinez. Il difensore di proprietà dell’Athletic Bilbao si svincolerà a zero a giugno e per questo diventa per le società italiane una ghiotta opportunità di mercato. Ma c’è un ostacolo: come scrivono in Spagna, infatti, il difensore vuole solo il Barcellona, anche se i blaugrana in questo momento hanno difficoltà economiche da considerare. Tutto in bilico, dunque, con una sola certezza: Martinez sarà libero in estate di scegliere da svincolato la sua nuova destinazione. L’Italia lo tenta. Napoli e Inter sullo stesso obiettivo di mercato Il Mundo Deportivo svela i ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-27 13:15:13 Fa notizia quanto riportato poco fa dalseguono. Il difensore di proprietà dell’Athletic Bilbao si svincolerà a zero a giugno e per questo diventa per le società italiane una ghiotta opportunità di mercato. Ma c’è un ostacolo: come scrivono in Spagna, infatti, il difensoreil Barcellona, anche se i blaugrana in questo momento hanno difficoltà economiche da considerare. Tutto in bilico, dunque, con una sola certezza:sarà libero in estate di scegliere da svincolato la sua nuova destinazione. L’Italia lo tenta.sullo stesso obiettivo di mercato Il Mundo Deportivo svela i ...

