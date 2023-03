Cori antisemiti al derby della Capitale, la denuncia dell’Anpi al Tribunale di Roma: “ (Di lunedì 27 marzo 2023) Anpi presenta denuncia-querela contro i tifosi della Lazio che durante il derby della Capitale hanno intonato Cori antisemiti. Il presidente nazionale dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo, assistito dall’avvocato Emilio Ricci, ha depositato la denuncia-querela al Tribunale di Roma “nei confronti di tutti i soggetti che in data 19 marzo 2023 si trovavano nella Curva Nord dello Stadio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Anpi presenta-querela contro i tifosiLazio che durante ilhanno intonato. Il presidente nazionaleGianfranco Pagliarulo, assistito dall’avvocato Emilio Ricci, ha depositato la-querela aldi“nei confronti di tutti i soggetti che in data 19 marzo 2023 si trovavano nella Curva Nord dello Stadio ... TAG24.

