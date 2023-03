Coppa d’Africa: la Nigeria di Osimhen vince e prende la vetta del girone (Di lunedì 27 marzo 2023) Vittoria da parte della Nigeria di Victor Osimhen nella gara valida per la quarta giornata delle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. A firmare il successo dei Nigeriani il gol di Simon su rigore al 30?. L’attaccante azzurro è rimasto in campo tutti i novanta minuti senza andare a segno. Nella classifica del gruppo A, la Nigeria è prima con 9 punti davanti la Guinea. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Vittoria da parte delladi Victornella gara valida per la quarta giornata delle qualificazioni alla prossima. A firmare il successo deini il gol di Simon su rigore al 30?. L’attaccante azzurro è rimasto in campo tutti i novanta minuti senza andare a segno. Nella classifica del gruppo A, laè prima con 9 punti davanti la Guinea. SportFace.

Nazio - Napoli: oggi in campo tre azzurri Alle 20:00 a Bissau la Nigeria affronta per le qualificazioni alla Coppa d'Africa Guinea - Bissau. ZIELINSKI. Alle 20:45 a Varsavia la Polonia affronta l'Albania di Hysaj in una gara valida per le ... Zoff: "Retegui non può scalzare Immobile che fa 50 gol a stagione" ...storico portiere della nazionale italiana e vincitore della Coppa ... bisogna metterci d'accordo. Sicuramente non ce ne sono tanti, è ... Africa e Sudamerica producono sempre un sacco di giocatori, hanno ... Le partite di oggi, lunedì 27 marzo 2023 - Calciomagazine Tanti anche gli incontri di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa a partire dalle ore 15. Tra le sfide più attesa Angola - Ghana così come Guinea - Bissau - Nigeria entrambe delle ore 18. Coppa d'Africa, qualificazioni: il primo gol del parmense Charpentier lancia il Congo